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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8442 (Zapatillas) y las letras son: I B B M.
Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 8 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 2226 - La Misa.
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con Zapatillas simboliza tu camino y cómo enfrentas retos. Si están nuevas y cómodas, indica impulso y confianza.
Si están gastadas o rotas, sugiere cansancio o dudas. Perderlas apunta a cambios o a redirigir tus pasos.
¿Qué significa soñar con la misa?
Soñar con la Misa suele reflejar una búsqueda de guía espiritual, consuelo o pertenencia a una comunidad. También puede señalar el deseo de reconciliación, perdón o renovación de valores.
Si en el sueño hay paz y recogimiento, indica armonía interior y compromiso con tus principios. Si hay incomodidad o distracción, sugiere culpa, distancia de tus creencias o necesidad de replantear rutinas y prioridades.