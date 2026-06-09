Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8442 (Zapatillas) y las letras son: I B B M.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

1° 8442 11° 8877 2° 5659 12° 9177 3° 6264 13° 9754 4° 8819 14° 6009 5° 5115 15° 7340 6° 3804 16° 6816 7° 9212 17° 0818 8° 3817 18° 3347 9° 8787 19° 0341 10° 8140 20° 2692

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 2226 - La Misa.

1° 2226 11° 8928 2° 2047 12° 7083 3° 8228 13° 4495 4° 0539 14° 8926 5° 5959 15° 4630 6° 1839 16° 0859 7° 1699 17° 6938 8° 3167 18° 8170 9° 8134 19° 7799 10° 5636 20° 1784

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas simboliza tu camino y cómo enfrentas retos. Si están nuevas y cómodas, indica impulso y confianza.

Si están gastadas o rotas, sugiere cansancio o dudas. Perderlas apunta a cambios o a redirigir tus pasos.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele reflejar una búsqueda de guía espiritual, consuelo o pertenencia a una comunidad. También puede señalar el deseo de reconciliación, perdón o renovación de valores.

Si en el sueño hay paz y recogimiento, indica armonía interior y compromiso con tus principios. Si hay incomodidad o distracción, sugiere culpa, distancia de tus creencias o necesidad de replantear rutinas y prioridades.