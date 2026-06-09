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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8442 (Zapatillas) y las letras son: I B B M.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

 1°8442 11°8877 
 5659  12°9177
 3°6264  13°9754 
 8819  14°6009 
 5115  15°7340 
 6°3804  16°6816
 9212  17°0818 
 3817  18°3347 
 8787  19°0341 
 10°8140  20°2692 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 2226 - La Misa.

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 1°2226 11°8928 
 2047   12°7083
 3°8228  13°4495 
 0539  14°8926 
 5959  15°4630 
 6°1839  16°0859
 1699  17°6938 
 3167  18°8170 
 8134  19°7799 
 10°5636  20°1784 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas simboliza tu camino y cómo enfrentas retos. Si están nuevas y cómodas, indica impulso y confianza.

Si están gastadas o rotas, sugiere cansancio o dudas. Perderlas apunta a cambios o a redirigir tus pasos.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele reflejar una búsqueda de guía espiritual, consuelo o pertenencia a una comunidad. También puede señalar el deseo de reconciliación, perdón o renovación de valores.

Si en el sueño hay paz y recogimiento, indica armonía interior y compromiso con tus principios. Si hay incomodidad o distracción, sugiere culpa, distancia de tus creencias o necesidad de replantear rutinas y prioridades.