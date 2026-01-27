Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5148 (Muerto que habla) y las letras son: B C K T.

1° 5148 11° 5668 2° 0712 12° 0884 3° 9915 13° 6392 4° 8463 14° 9309 5° 2259 15° 3896 6° 8184 16° 8838 7° 0011 17° 1483 8° 7815 18° 2465 9° 1837 19° 6565 10° 5866 20° 8109

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 26 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 26 de enero. A la cabeza salió el número 2997 - Mesa.

1° 2997 11° 4589 2° 2393 12° 4942 3° 3206 13° 7591 4° 2499 14° 8105 5° 1557 15° 1502 6° 1348 16° 8420 7° 8875 17° 5347 8° 5920 18° 9696 9° 2240 19° 7776 10° 1076 20° 2021

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está llena de comida o elementos, puede indicar abundancia y satisfacción en el entorno familiar o social del soñador.