En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 26 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5148 (Muerto que habla) y las letras son: B C K T.

 1°5148 11°5668 
 0712  12°0884
 3°9915  13°6392 
 8463  14°9309 
 2259  15°3896 
 6°8184  16°8838
 0011  17°1483 
 7815  18°2465 
 1837  19°6565 
 10°5866  20°8109 

Te puede interesar

Adiós a las cortinas: la nueva moda que llega desde Europa y la sustituye para siempre

Te puede interesar

Hallazgo histórico: recuperan en Argentina al animal más veloz del mundo tras años sin ser visto

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 26 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 26 de enero. A la cabeza salió el número 2997 - Mesa.

 1°2997 11°4589 
 2393   12°4942
 3°3206  13°7591 
 2499  14°8105 
 1557  15°1502 
 6°1348  16°8420
 8875  17°5347 
 5920  18°9696 
 2240  19°7776 
 10°1076  20°2021 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

Te puede interesar

Argentina construirá un tren de u$s 500 millones: unirá una ciudad de norte a sur en apenas 10 minutos

Te puede interesar

Descubrieron la octava maravilla del mundo: se ubica en América del Sur y es el orgullo de todo el continente

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida.

Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está llena de comida o elementos, puede indicar abundancia y satisfacción en el entorno familiar o social del soñador.