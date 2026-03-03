El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 2 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 4496 (Marido) y las letras son: C D L S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 2 de marzo. A la cabeza salió el número 4632 - Dinero. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales. Por otro lado, soñar con un marido también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la dinámica de las relaciones y cómo estas influyen en el bienestar emocional del soñador. Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de valorar más lo que se tiene. Además, el dinero en los sueños puede representar el poder, el éxito o la autoestima. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar una búsqueda de reconocimiento o la necesidad de tomar decisiones importantes relacionadas con la vida personal o profesional.