Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5919 (Pescado) y las letras son: A K S W.
|1°
|5919
|11°
|8891
|2°
|5571
|12°
|7664
|3°
|8870
|13°
|0694
|4°
|6630
|14°
|3978
|5°
|8317
|15°
|8837
|6°
|9660
|16°
|1890
|7°
|0020
|17°
|2618
|8°
|3641
|18°
|4375
|9°
|1383
|19°
|7746
|10°
|3361
|20°
|8859
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 1 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 6220 - La Fiesta.
|1°
|6220
|11°
|6837
|2°
|3778
|12°
|7883
|3°
|1349
|13°
|8870
|4°
|2302
|14°
|3854
|5°
|5006
|15°
|5827
|6°
|2014
|16°
|4397
|7°
|1098
|17°
|9276
|8°
|1437
|18°
|2922
|9°
|4743
|19°
|7029
|10°
|2422
|20°
|1717
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.
Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser una invitación a explorar sentimientos reprimidos o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados, promoviendo así un mayor autoconocimiento.
¿Qué significa soñar con la fiesta?
Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.
Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.