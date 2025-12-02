Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5919 (Pescado) y las letras son: A K S W.

1° 5919 11° 8891 2° 5571 12° 7664 3° 8870 13° 0694 4° 6630 14° 3978 5° 8317 15° 8837 6° 9660 16° 1890 7° 0020 17° 2618 8° 3641 18° 4375 9° 1383 19° 7746 10° 3361 20° 8859

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 6220 - La Fiesta.

1° 6220 11° 6837 2° 3778 12° 7883 3° 1349 13° 8870 4° 2302 14° 3854 5° 5006 15° 5827 6° 2014 16° 4397 7° 1098 17° 9276 8° 1437 18° 2922 9° 4743 19° 7029 10° 2422 20° 1717

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser una invitación a explorar sentimientos reprimidos o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados, promoviendo así un mayor autoconocimiento.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.