En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5919 (Pescado) y las letras son: A K S W.

 1°5919 11°8891 
 5571  12°7664
 3°8870  13°0694 
 6630  14°3978 
 8317  15°8837 
 6°9660  16°1890
 0020  17°2618 
 3641  18°4375 
 1383  19°7746 
 10°3361  20°8859 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 6220 - La Fiesta.

 1°6220 11°6837 
 3778   12°7883
 3°1349  13°8870 
 2302  14°3854 
 5006  15°5827 
 6°2014  16°4397
 1098  17°9276 
 1437  18°2922 
 4743  19°7029 
 10°2422  20°1717 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos que pueden dar frutos en el futuro.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el subconsciente. Puede ser una invitación a explorar sentimientos reprimidos o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados, promoviendo así un mayor autoconocimiento.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.