La quiniela es el juego más optado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 9 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 5492 (El Médico) y las letras son: A U B Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 9 de abril. A la cabeza salió el número 5101 - Agua. Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente y puede indicar que es momento de prestar atención a la salud personal. Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero en momentos de crisis. Este sueño puede sugerir que el soñador está buscando respuestas o soluciones a problemas que le preocupan y que es importante confiar en la intuición y en el apoyo de otros. Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal. Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, el agua clara puede indicar claridad y paz, mientras que el agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.