Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 5 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 9053 (El Barco) y las letras son: U P Q T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 5 de marzo. A la cabeza salió el número 4747 - Muerto. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para enfrentar cambios o desafíos. Además, el barco en los sueños puede representar la libertad y la aventura. Si el barco navega sin problemas, puede indicar que el soñador se siente en control de su vida, mientras que un barco en tormenta puede señalar inseguridades o conflictos internos que necesitan ser abordados. Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte. Además, puede representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser transformados. La figura del muerto en el sueño puede servir como un recordatorio de la impermanencia de la vida y la importancia de valorar el presente.