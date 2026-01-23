Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0725 (Gallina) y las letras son: G H Q T.

1° 0725 11° 8340 2° 8041 12° 5450 3° 2731 13° 4061 4° 7165 14° 5047 5° 6303 15° 5252 6° 9561 16° 1397 7° 1120 17° 6539 8° 0379 18° 2882 9° 3016 19° 2666 10° 1304 20° 1634

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 9689 - La Rata.

1° 9689 11° 3804 2° 8096 12° 0356 3° 7841 13° 0536 4° 3293 14° 4047 5° 2139 15° 6364 6° 0983 16° 0092 7° 9694 17° 1004 8° 1599 18° 8870 9° 1237 19° 4158 10° 4162 20° 6475

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es importante mantener los pies en la tierra y valorar las cosas pequeñas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo cotidiano.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras contigo.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.