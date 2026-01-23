En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 22 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 0725 (Gallina) y las letras son: G H Q T.

 1°0725 11°8340 
 8041  12°5450
 3°2731  13°4061 
 7165  14°5047 
 6303  15°5252 
 6°9561  16°1397
 1120  17°6539 
 0379  18°2882 
 3016  19°2666 
 10°1304  20°1634 

Te puede interesar

Especial para casas chicas: el árbol que no levanta el piso con las raíces, ofrece frutas en verano y aguanta la sequía

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 22 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 22 de enero. A la cabeza salió el número 9689 - La Rata.

 1°9689 11°3804 
 8096   12°0356
 3°7841  13°0536 
 3293  14°4047 
 2139  15°6364 
 6°0983  16°0092
 9694  17°1004 
 1599  18°8870 
 1237  19°4158 
 10°4162  20°6475 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan y para qué funciona

Te puede interesar

El país de Latinoamérica con la mejor calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la maternidad, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de nutrir tus proyectos o relaciones.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es importante mantener los pies en la tierra y valorar las cosas pequeñas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo cotidiano.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras contigo.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.