Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5465 (El Cazador) y las letras son: A A E P.

 1°5465 11°4869 
 3980  12°0794
 3°1892  13°0242 
 4144  14°1560 
 3274  15°6515 
 6°8899  16°4503
 5351  17°2856 
 4323  18°4829 
 3589  19°5483 
 10°9657  20°3758 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 7907 - Revolver.

 1°7907 11°5045 
 6313   12°5648
 3°8417  13°8860 
 5735  14°8235 
 7924  15°1251 
 6°2793  16°7242
 2030  17°5095 
 4699  18°7292 
 7192  19°2391 
 10°3747  20°3266 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo ante situaciones que parecen amenazantes.

Además, el revólver en los sueños puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Puede ser una señal de que el soñador se siente vulnerable y necesita protegerse de posibles amenazas externas o internas.