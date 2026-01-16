Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5465 (El Cazador) y las letras son: A A E P.

1° 5465 11° 4869 2° 3980 12° 0794 3° 1892 13° 0242 4° 4144 14° 1560 5° 3274 15° 6515 6° 8899 16° 4503 7° 5351 17° 2856 8° 4323 18° 4829 9° 3589 19° 5483 10° 9657 20° 3758

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 15 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 15 de enero. A la cabeza salió el número 7907 - Revolver.

1° 7907 11° 5045 2° 6313 12° 5648 3° 8417 13° 8860 4° 5735 14° 8235 5° 7924 15° 1251 6° 2793 16° 7242 7° 2030 17° 5095 8° 4699 18° 7292 9° 7192 19° 2391 10° 3747 20° 3266

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo ante situaciones que parecen amenazantes.

Además, el revólver en los sueños puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Puede ser una señal de que el soñador se siente vulnerable y necesita protegerse de posibles amenazas externas o internas.