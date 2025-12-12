En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2164 (Llanto) y las letras son: N R T X.

 1°2164 11°4631 
 0815  12°1923
 3°9511  13°0645 
 9975  14°4127 
 1061  15°1542 
 6°3060  16°4673
 3313  17°5434 
 3152  18°7414 
 4180  19°5222 
 10°1068  20°2530 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 11 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 5093 - Enamorado.

 1°5093 11°2727 
 0203   12°3746
 3°3613  13°9705 
 5037  14°3011 
 9891  15°7620 
 6°9280  16°3442
 3525  17°2882 
 8995  18°3475 
 8539  19°0213 
 10°7520  20°8848 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.