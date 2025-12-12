Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2164 (Llanto) y las letras son: N R T X.

1° 2164 11° 4631 2° 0815 12° 1923 3° 9511 13° 0645 4° 9975 14° 4127 5° 1061 15° 1542 6° 3060 16° 4673 7° 3313 17° 5434 8° 3152 18° 7414 9° 4180 19° 5222 10° 1068 20° 2530

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 11 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 5093 - Enamorado.

1° 5093 11° 2727 2° 0203 12° 3746 3° 3613 13° 9705 4° 5037 14° 3011 5° 9891 15° 7620 6° 9280 16° 3442 7° 3525 17° 2882 8° 8995 18° 3475 9° 8539 19° 0213 10° 7520 20° 8848

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria.

Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos profundos y la búsqueda de una relación significativa.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. El soñador puede estar procesando sentimientos sobre su vida amorosa o sus relaciones actuales.