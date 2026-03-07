La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 6 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 7739 (Lluvia) y las letras son: E H Q Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 6 de marzo. A la cabeza salió el número 3949 - La Carne. El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con lo físico, lo que puede indicar una búsqueda de satisfacción o placer en la vida cotidiana. Además, La Carne en los sueños puede representar vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Puede ser un recordatorio de la mortalidad y la importancia de cuidar tanto el cuerpo como el espíritu en el camino hacia el bienestar personal.