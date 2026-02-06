Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 6 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4527 (El Peine) y las letras son: A F V Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 6 de febrero. A la cabeza salió el número 6095 - Anteojos. Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y control en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y organizar el cabello, puede reflejar el deseo de aclarar pensamientos o situaciones confusas. Además, el peine en los sueños puede representar la autoimagen y la preocupación por la apariencia. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás. Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica. Además, los anteojos en los sueños pueden representar la sabiduría y el conocimiento. Puede ser un indicativo de que el soñador debe prestar atención a los detalles y a la información que lo rodea para tomar decisiones más informadas.