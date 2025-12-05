En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8071 (Excremento) y las letras son: A O H W.
|1°
|8071
|11°
|1379
|2°
|2792
|12°
|2193
|3°
|6619
|13°
|7644
|4°
|3848
|14°
|3166
|5°
|7347
|15°
|4533
|6°
|3001
|16°
|7732
|7°
|5677
|17°
|9979
|8°
|0926
|18°
|0732
|9°
|8406
|19°
|8066
|10°
|9447
|20°
|0846
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 9993 - Enamorado.
|1°
|9993
|11°
|9227
|2°
|8380
|12°
|5693
|3°
|0664
|13°
|3063
|4°
|8811
|14°
|4402
|5°
|9400
|15°
|4908
|6°
|8387
|16°
|3533
|7°
|9628
|17°
|6432
|8°
|1540
|18°
|5976
|9°
|1492
|19°
|2497
|10°
|0378
|20°
|5190
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.
Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este sentido, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán beneficios en el futuro.
¿Qué significa soñar con enamorado?
Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos profundos hacia alguien o la búsqueda de una relación significativa. Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a abrirse a nuevas experiencias amorosas o a reflexionar sobre las relaciones actuales.