Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8071 (Excremento) y las letras son: A O H W.

 1°8071 11°1379 
 2792  12°2193
 3°6619  13°7644 
 3848  14°3166 
 7347  15°4533 
 6°3001  16°7732
 5677  17°9979 
 0926  18°0732 
 8406  19°8066 
 10°9447  20°0846 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 9993 - Enamorado.

 1°9993 11°9227 
 8380   12°5693
 3°0664  13°3063 
 8811  14°4402 
 9400  15°4908 
 6°8387  16°3533
 9628  17°6432 
 1540  18°5976 
 1492  19°2497 
 10°0378  20°5190 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este sentido, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán beneficios en el futuro.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos profundos hacia alguien o la búsqueda de una relación significativa. Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a abrirse a nuevas experiencias amorosas o a reflexionar sobre las relaciones actuales.