Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8071 (Excremento) y las letras son: A O H W.

1° 8071 11° 1379 2° 2792 12° 2193 3° 6619 13° 7644 4° 3848 14° 3166 5° 7347 15° 4533 6° 3001 16° 7732 7° 5677 17° 9979 8° 0926 18° 0732 9° 8406 19° 8066 10° 9447 20° 0846

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 5 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 5 de diciembre. A la cabeza salió el número 9993 - Enamorado.

1° 9993 11° 9227 2° 8380 12° 5693 3° 0664 13° 3063 4° 8811 14° 4402 5° 9400 15° 4908 6° 8387 16° 3533 7° 9628 17° 6432 8° 1540 18° 5976 9° 1492 19° 2497 10° 0378 20° 5190

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este sentido, el sueño puede ser una señal de que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán beneficios en el futuro.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos profundos hacia alguien o la búsqueda de una relación significativa. Además, puede representar aspectos de uno mismo que se desean explorar o integrar, como la pasión y la intimidad. En este sentido, el sueño puede ser una invitación a abrirse a nuevas experiencias amorosas o a reflexionar sobre las relaciones actuales.