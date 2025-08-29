Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto
Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 5356 (La Caída) y las letras son: E C N V.
|1°
|5356
|11°
|8676
|2°
|1196
|12°
|6793
|3°
|6974
|13°
|0127
|4°
|5743
|14°
|3334
|5°
|2668
|15°
|3614
|6°
|0893
|16°
|0087
|7°
|1642
|17°
|9757
|8°
|4197
|18°
|8539
|9°
|4561
|19°
|4781
|10°
|3115
|20°
|7504
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 29 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 5843 - Balcón.
|1°
|5843
|11°
|0427
|2°
|7702
|12°
|2669
|3°
|8119
|13°
|2237
|4°
|0843
|14°
|3853
|5°
|2780
|15°
|5721
|6°
|7830
|16°
|5389
|7°
|6614
|17°
|3440
|8°
|9887
|18°
|8345
|9°
|3528
|19°
|9895
|10°
|0560
|20°
|2030
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.
Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.
¿Qué significa soñar con balcón?
Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.
Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.
