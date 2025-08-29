Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 5356 (La Caída) y las letras son: E C N V.

1° 5356 11° 8676 2° 1196 12° 6793 3° 6974 13° 0127 4° 5743 14° 3334 5° 2668 15° 3614 6° 0893 16° 0087 7° 1642 17° 9757 8° 4197 18° 8539 9° 4561 19° 4781 10° 3115 20° 7504

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 5843 - Balcón.

1° 5843 11° 0427 2° 7702 12° 2669 3° 8119 13° 2237 4° 0843 14° 3853 5° 2780 15° 5721 6° 7830 16° 5389 7° 6614 17° 3440 8° 9887 18° 8345 9° 3528 19° 9895 10° 0560 20° 2030

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.