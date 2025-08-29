Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Matutina: las cifras ganadoras del viernes 29 de agosto

Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 5356 (La Caída) y las letras son: E C N V.

 1°5356 11°8676 
 1196  12°6793
 3°6974  13°0127 
 5743  14°3334 
 2668  15°3614 
 6°0893  16°0087
 1642  17°9757 
 4197  18°8539 
 4561  19°4781 
 10°3115  20°7504 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 29 de agosto. A la cabeza salió el número 5843 - Balcón.

 1°5843 11°0427 
 7702   12°2669
 3°8119  13°2237 
 0843  14°3853 
 2780  15°5721 
 6°7830  16°5389
 6614  17°3440 
 9887  18°8345 
 3528  19°9895 
 10°0560  20°2030 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.


¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.

