Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2806 (Perro) y las letras son: C F K Z.
|1°
|2806
|11°
|4273
|2°
|3660
|12°
|8222
|3°
|8548
|13°
|7494
|4°
|8602
|14°
|1226
|5°
|4941
|15°
|5424
|6°
|8885
|16°
|3946
|7°
|5059
|17°
|3691
|8°
|5268
|18°
|4969
|9°
|7271
|19°
|8709
|10°
|9083
|20°
|7871
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 23 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 7754 - La Vaca.
|1°
|7754
|11°
|3517
|2°
|1431
|12°
|0911
|3°
|9344
|13°
|3684
|4°
|8049
|14°
|7666
|5°
|7476
|15°
|6455
|6°
|2546
|16°
|1614
|7°
|0450
|17°
|3461
|8°
|4882
|18°
|8303
|9°
|5078
|19°
|3660
|10°
|8825
|20°
|9614
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra propia naturaleza leal y confiable.
Además, un perro en un sueño puede representar instintos y emociones. Puede ser una señal de que debemos prestar atención a nuestra intuición o a las advertencias que nos brinda nuestro subconsciente sobre situaciones o personas en nuestra vida.
¿Qué significa soñar con la vaca?
Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de abundancia.
Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la familia y las relaciones, así como de la conexión con la naturaleza y la simplicidad de la vida.