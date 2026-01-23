En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2806 (Perro) y las letras son: C F K Z.

 1°2806 11°4273 
 3660  12°8222
 3°8548  13°7494 
 8602  14°1226 
 4941  15°5424 
 6°8885  16°3946
 5059  17°3691 
 5268  18°4969 
 7271  19°8709 
 10°9083  20°7871 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 7754 - La Vaca.

 1°7754 11°3517 
 1431   12°0911
 3°9344  13°3684 
 8049  14°7666 
 7476  15°6455 
 6°2546  16°1614
 0450  17°3461 
 4882  18°8303 
 5078  19°3660 
 10°8825  20°9614 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra propia naturaleza leal y confiable.

Además, un perro en un sueño puede representar instintos y emociones. Puede ser una señal de que debemos prestar atención a nuestra intuición o a las advertencias que nos brinda nuestro subconsciente sobre situaciones o personas en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de abundancia.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la familia y las relaciones, así como de la conexión con la naturaleza y la simplicidad de la vida.