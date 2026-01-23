Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2806 (Perro) y las letras son: C F K Z.

1° 2806 11° 4273 2° 3660 12° 8222 3° 8548 13° 7494 4° 8602 14° 1226 5° 4941 15° 5424 6° 8885 16° 3946 7° 5059 17° 3691 8° 5268 18° 4969 9° 7271 19° 8709 10° 9083 20° 7871

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 23 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 23 de enero. A la cabeza salió el número 7754 - La Vaca.

1° 7754 11° 3517 2° 1431 12° 0911 3° 9344 13° 3684 4° 8049 14° 7666 5° 7476 15° 6455 6° 2546 16° 1614 7° 0450 17° 3461 8° 4882 18° 8303 9° 5078 19° 3660 10° 8825 20° 9614

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra propia naturaleza leal y confiable.

Además, un perro en un sueño puede representar instintos y emociones. Puede ser una señal de que debemos prestar atención a nuestra intuición o a las advertencias que nos brinda nuestro subconsciente sobre situaciones o personas en nuestra vida.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de abundancia.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la familia y las relaciones, así como de la conexión con la naturaleza y la simplicidad de la vida.