Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 20 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 1419 (Pescado) y las letras son: D L T X. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 20 de marzo. A la cabeza salió el número 0394 - Cementerio. El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal. Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una señal de que el soñador debe prestar atención a sus instintos y emociones, sugiriendo que hay aspectos ocultos de su vida que necesitan ser explorados o comprendidos. Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son útiles, sugiriendo un proceso de transformación personal. Además, el cementerio en los sueños puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. Puede ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el tiempo presente, así como a reconciliarse con el pasado.