Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 20 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 7014 (Borracho) y las letras son: N R S W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 20 de febrero. A la cabeza salió el número 3064 - Llanto. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando. Además, el borracho en los sueños puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. Puede ser una señal de que es momento de reflexionar sobre las decisiones y comportamientos que están afectando el bienestar personal. Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria. Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones no resueltas o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar algo importante al soñador.