Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8861 (Escopeta) y las letras son: A D L Q.

1° 8861 11° 7848 2° 6277 12° 9349 3° 5530 13° 9325 4° 7423 14° 4423 5° 4420 15° 8804 6° 6662 16° 4331 7° 2162 17° 6549 8° 9768 18° 9404 9° 8450 19° 5607 10° 4610 20° 4591

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 8639 - Lluvia.

1° 8639 11° 7345 2° 0315 12° 2895 3° 3440 13° 4930 4° 1905 14° 7331 5° 0518 15° 1823 6° 5755 16° 7394 7° 3219 17° 2900 8° 2446 18° 9085 9° 7265 19° 1908 10° 5236 20° 7535

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser un llamado a liberar emociones acumuladas o a tomar acción en aspectos de la vida que requieren atención urgente.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas.

Además, la lluvia en los sueños puede indicar cambios inminentes o el inicio de un nuevo ciclo en la vida. Este fenómeno natural también puede reflejar la tristeza o la melancolía, dependiendo del contexto del sueño.