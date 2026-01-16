En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8861 (Escopeta) y las letras son: A D L Q.

 1°8861 11°7848 
 6277  12°9349
 3°5530  13°9325 
 7423  14°4423 
 4420  15°8804 
 6°6662  16°4331
 2162  17°6549 
 9768  18°9404 
 8450  19°5607 
 10°4610  20°4591 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 16 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 16 de enero. A la cabeza salió el número 8639 - Lluvia.

 1°8639 11°7345 
 0315   12°2895
 3°3440  13°4930 
 1905  14°7331 
 0518  15°1823 
 6°5755  16°7394
 3219  17°2900 
 2446  18°9085 
 7265  19°1908 
 10°5236  20°7535 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser un llamado a liberar emociones acumuladas o a tomar acción en aspectos de la vida que requieren atención urgente.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de sentimientos reprimidos y la necesidad de limpiar el alma de cargas pasadas.

Además, la lluvia en los sueños puede indicar cambios inminentes o el inicio de un nuevo ciclo en la vida. Este fenómeno natural también puede reflejar la tristeza o la melancolía, dependiendo del contexto del sueño.