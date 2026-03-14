Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 13 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 6430 (Santa Rosa) y las letras son: O M S Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 13 de marzo. A la cabeza salió el número 0107 - Revolver. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura a menudo representa la fe y la esperanza, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos difíciles. Además, el sueño puede reflejar un deseo de conexión con lo divino o un anhelo de paz interior. Santa Rosa, como figura de devoción, puede indicar que el soñador está buscando respuestas a sus inquietudes o un camino hacia la sanación emocional. Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo ante situaciones que parecen amenazantes. Además, el revólver en los sueños puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Puede ser una señal de que el soñador se siente vulnerable y necesita protegerse de posibles amenazas externas o internas.