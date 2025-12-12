Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8438 (Piedras) y las letras son: E V Z Z.

1° 8438 11° 5719 2° 8516 12° 4978 3° 4242 13° 2079 4° 7666 14° 3939 5° 0255 15° 3911 6° 1992 16° 5250 7° 1109 17° 8321 8° 0694 18° 7997 9° 0732 19° 0620 10° 7801 20° 7597

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 0474 - Gente Negra.

1° 0474 11° 9524 2° 6812 12° 8314 3° 8294 13° 7068 4° 8227 14° 3419 5° 5408 15° 2912 6° 9852 16° 3295 7° 4073 17° 1931 8° 1141 18° 3835 9° 0397 19° 9013 10° 8307 20° 0672

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.Además, la presencia de personas de piel negra en los sueños puede representar la diversidad y la riqueza cultural. Puede ser un recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto hacia diferentes culturas y perspectivas en la vida cotidiana.