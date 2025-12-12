En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8438 (Piedras) y las letras son: E V Z Z.

 1°8438 11°5719 
 8516  12°4978
 3°4242  13°2079 
 7666  14°3939 
 0255  15°3911 
 6°1992  16°5250
 1109  17°8321 
 0694  18°7997 
 0732  19°0620 
 10°7801  20°7597 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 0474 - Gente Negra.

 1°0474 11°9524 
 6812   12°8314
 3°8294  13°7068 
 8227  14°3419 
 5408  15°2912 
 6°9852  16°3295
 4073  17°1931 
 1141  18°3835 
 0397  19°9013 
 10°8307  20°0672 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.Además, la presencia de personas de piel negra en los sueños puede representar la diversidad y la riqueza cultural. Puede ser un recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto hacia diferentes culturas y perspectivas en la vida cotidiana.