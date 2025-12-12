En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8438 (Piedras) y las letras son: E V Z Z.
|1°
|8438
|11°
|5719
|2°
|8516
|12°
|4978
|3°
|4242
|13°
|2079
|4°
|7666
|14°
|3939
|5°
|0255
|15°
|3911
|6°
|1992
|16°
|5250
|7°
|1109
|17°
|8321
|8°
|0694
|18°
|7997
|9°
|0732
|19°
|0620
|10°
|7801
|20°
|7597
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 12 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 0474 - Gente Negra.
|1°
|0474
|11°
|9524
|2°
|6812
|12°
|8314
|3°
|8294
|13°
|7068
|4°
|8227
|14°
|3419
|5°
|5408
|15°
|2912
|6°
|9852
|16°
|3295
|7°
|4073
|17°
|1931
|8°
|1141
|18°
|3835
|9°
|0397
|19°
|9013
|10°
|8307
|20°
|0672
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que se sienten pesadas y difíciles de superar.
Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la necesidad de estabilidad y firmeza. Pueden indicar que el soñador busca una base sólida en su vida o que está enfrentando decisiones importantes que requieren reflexión y fortaleza.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.Además, la presencia de personas de piel negra en los sueños puede representar la diversidad y la riqueza cultural. Puede ser un recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto hacia diferentes culturas y perspectivas en la vida cotidiana.