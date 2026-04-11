Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 10 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 9483 (Mal Tiempo) y las letras son: E K K L. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 10 de abril. A la cabeza salió el número 6522 - Loco. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad. Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan, invitando al soñador a reflexionar sobre su situación actual. Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio. Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de arriesgarse y explorar caminos inexplorados, abrazando la incertidumbre con una actitud positiva y abierta.