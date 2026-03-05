Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 4 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3838 (Piedras) y las letras son: C V X Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 4 de marzo. A la cabeza salió el número 9518 - Sangre. Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar. La dureza de las piedras también puede reflejar la resistencia o la fortaleza interna que se necesita para enfrentar estos desafíos. Además, las piedras en los sueños pueden estar asociadas con la estabilidad y la permanencia. Pueden indicar la necesidad de construir una base sólida en la vida, ya sea en relaciones, trabajo o proyectos personales. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad y la firmeza en el camino hacia el crecimiento personal. Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud, el bienestar emocional o situaciones que generan estrés y ansiedad. Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas, como la ira o la pasión. También puede ser un indicativo de cambios significativos o transformaciones personales que están ocurriendo en la vida del soñador.