Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 4 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6674 (Gente Negra) y las letras son: A C L N. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 4 de febrero. A la cabeza salió el número 8870 - Muerto que sueña. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los participantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales. Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la riqueza cultural. Puede ser un recordatorio de la importancia de la inclusión y la aceptación de diferentes perspectivas en la vida cotidiana. Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida. Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, indicando que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. En algunos casos, puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida y la muerte, así como sobre las lecciones aprendidas de quienes ya no están.