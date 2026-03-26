La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 25 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 8511 (Palito) y las letras son: E I P S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 25 de marzo. A la cabeza salió el número 1747 - Muerto. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o una figura que brinde confianza en momentos de incertidumbre. Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que te permitan mostrar tu verdadero yo. Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte. Además, los muertos en los sueños pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser transformados. Estos sueños pueden servir como un recordatorio de la importancia de la memoria y el legado de aquellos que han partido.