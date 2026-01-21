Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9043 (Balcón) y las letras son: A K N P.

1° 9043 11° 9633 2° 3941 12° 0043 3° 0340 13° 2179 4° 7579 14° 5603 5° 2810 15° 8174 6° 7983 16° 5865 7° 8437 17° 9528 8° 7784 18° 9012 9° 7157 19° 5948 10° 2597 20° 8677

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 5347 - Muerto.

1° 5347 11° 1301 2° 7844 12° 6572 3° 9150 13° 3596 4° 9844 14° 4451 5° 4491 15° 9536 6° 0404 16° 8991 7° 4641 17° 2762 8° 2958 18° 6555 9° 7254 19° 0912 10° 2764 20° 7427

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliarse con experiencias pasadas.

Además, los sueños con muertos pueden representar cambios significativos en la vida del soñador. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el presente y las relaciones con los seres queridos.