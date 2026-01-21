En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 9043 (Balcón) y las letras son: A K N P.

 1°9043 11°9633 
 3941  12°0043
 3°0340  13°2179 
 7579  14°5603 
 2810  15°8174 
 6°7983  16°5865
 8437  17°9528 
 7784  18°9012 
 7157  19°5948 
 10°2597  20°8677 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 21 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 21 de enero. A la cabeza salió el número 5347 - Muerto.

 1°5347 11°1301 
 7844   12°6572
 3°9150  13°3596 
 9844  14°4451 
 4491  15°9536 
 6°0404  16°8991
 4641  17°2762 
 2958  18°6555 
 7254  19°0912 
 10°2764  20°7427 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón en los sueños puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus emociones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a la comunicación con los demás.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones no resueltas o el deseo de reconciliarse con experiencias pasadas.

Además, los sueños con muertos pueden representar cambios significativos en la vida del soñador. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia mortalidad y a valorar más el presente y las relaciones con los seres queridos.