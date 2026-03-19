Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 18 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 7095 (Anteojos) y las letras son: C G M S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 18 de marzo. A la cabeza salió el número 4204 - La cama. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica. Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la revelación de verdades ocultas. Puede ser un llamado a prestar atención a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos. Además, la cama en los sueños puede representar la comodidad y la vulnerabilidad. Puede indicar la necesidad de relajarse y desconectar del estrés diario, o bien, señalar problemas no resueltos en la vida personal que requieren atención.