Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 18 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 4114 (Borracho) y las letras son: B B C P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 18 de febrero. A la cabeza salió el número 6538 - Piedras. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando. Además, el borracho en los sueños puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. Puede ser una señal de que es momento de reflexionar sobre las decisiones y comportamientos que están afectando el bienestar personal. Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar. Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador tiene una base firme en su vida o que necesita construir una para enfrentar los desafíos que se presentan.