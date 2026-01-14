Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3953 (El Barco) y las letras son: G L P Y.

1° 3953 11° 1574 2° 5219 12° 8724 3° 6363 13° 9194 4° 6899 14° 1486 5° 2151 15° 3774 6° 0002 16° 2701 7° 1367 17° 0086 8° 4450 18° 2826 9° 1475 19° 0287 10° 3546 20° 5128

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 2726 - La Misa.

1° 2726 11° 7992 2° 6328 12° 9691 3° 5044 13° 7649 4° 1015 14° 4251 5° 2197 15° 4699 6° 8646 16° 0265 7° 4361 17° 6055 8° 0427 18° 6735 9° 8190 19° 0947 10° 5945 20° 3044

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar consuelo en momentos de incertidumbre o estrés en la vida diaria.

Además, puede representar un deseo de redención o perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. La Misa en el sueño puede ser un llamado a la reflexión sobre las propias acciones y relaciones con los demás.