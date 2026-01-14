En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 3953 (El Barco) y las letras son: G L P Y.

 1°3953 11°1574 
 5219  12°8724
 3°6363  13°9194 
 6899  14°1486 
 2151  15°3774 
 6°0002  16°2701
 1367  17°0086 
 4450  18°2826 
 1475  19°0287 
 10°3546  20°5128 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 14 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 14 de enero. A la cabeza salió el número 2726 - La Misa.

 1°2726 11°7992 
 6328   12°9691
 3°5044  13°7649 
 1015  14°4251 
 2197  15°4699 
 6°8646  16°0265
 4361  17°6055 
 0427  18°6735 
 8190  19°0947 
 10°5945  20°3044 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar consuelo en momentos de incertidumbre o estrés en la vida diaria.

Además, puede representar un deseo de redención o perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. La Misa en el sueño puede ser un llamado a la reflexión sobre las propias acciones y relaciones con los demás.