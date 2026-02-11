Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 11 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 2010 (La Leche) y las letras son: K V V Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 11 de febrero. A la cabeza salió el número 6398 - Lavandera. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia. Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que traerán satisfacción y éxito en el futuro. Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación en la vida del soñador. Este sueño sugiere que es momento de limpiar emociones o situaciones que han estado afectando su bienestar. Además, la figura de la lavandera puede representar el deseo de deshacerse de cargas o problemas del pasado. Este sueño invita a reflexionar sobre lo que se necesita soltar para avanzar hacia un futuro más ligero y positivo.