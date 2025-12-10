Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2068 (Sobrinos) y las letras son: E I D M.

1° 2068 11° 5314 2° 5630 12° 6019 3° 2612 13° 9381 4° 8810 14° 6133 5° 5918 15° 0797 6° 4456 16° 5107 7° 8074 17° 4388 8° 1856 18° 8749 9° 4676 19° 2498 10° 6100 20° 9809

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 10 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 10 de diciembre. A la cabeza salió el número 0700 - Huevos.

1° 0700 11° 6522 2° 7385 12° 1834 3° 6717 13° 2444 4° 7138 14° 8350 5° 0838 15° 6391 6° 6343 16° 7484 7° 3546 17° 9831 8° 1970 18° 6976 9° 1924 19° 4010 10° 3166 20° 5746

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.