Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2068 (Sobrinos) y las letras son: E I D M.
|1°
|2068
|11°
|5314
|2°
|5630
|12°
|6019
|3°
|2612
|13°
|9381
|4°
|8810
|14°
|6133
|5°
|5918
|15°
|0797
|6°
|4456
|16°
|5107
|7°
|8074
|17°
|4388
|8°
|1856
|18°
|8749
|9°
|4676
|19°
|2498
|10°
|6100
|20°
|9809
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 10 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 10 de diciembre. A la cabeza salió el número 0700 - Huevos.
|1°
|0700
|11°
|6522
|2°
|7385
|12°
|1834
|3°
|6717
|13°
|2444
|4°
|7138
|14°
|8350
|5°
|0838
|15°
|6391
|6°
|6343
|16°
|7484
|7°
|3546
|17°
|9831
|8°
|1970
|18°
|6976
|9°
|1924
|19°
|4010
|10°
|3166
|20°
|5746
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la importancia de las relaciones cercanas. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de protección, amor y el deseo de cuidar a los seres queridos en la vida real. Además, los sobrinos en los sueños pueden representar aspectos de la infancia o la inocencia que se desean recuperar. También pueden indicar la necesidad de jugar, divertirse y disfrutar de momentos ligeros en medio de las responsabilidades diarias.
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.
Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.