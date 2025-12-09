Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8770 (Muerto que sueña) y las letras son: U F P R.

1° 8770 11° 9357 2° 6275 12° 8967 3° 6365 13° 3458 4° 4704 14° 9180 5° 2556 15° 9396 6° 9722 16° 4992 7° 1148 17° 7464 8° 4037 18° 7741 9° 1783 19° 4071 10° 8035 20° 6202

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 9 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 7850 - El Pan.

1° 7850 11° 8936 2° 6522 12° 2300 3° 8183 13° 9002 4° 6913 14° 2625 5° 0510 15° 5051 6° 5968 16° 9005 7° 2790 17° 8393 8° 4963 18° 7053 9° 8545 19° 1118 10° 8880 20° 9547

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la conexión emocional que aún existe entre el soñador y la persona fallecida.

Además, puede simbolizar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona que ha partido. El sueño puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida, la muerte y las emociones que surgen al recordar a quienes ya no están.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.