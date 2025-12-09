En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8770 (Muerto que sueña) y las letras son: U F P R.

 1°8770 11°9357 
 6275  12°8967
 3°6365  13°3458 
 4704  14°9180 
 2556  15°9396 
 6°9722  16°4992
 1148  17°7464 
 4037  18°7741 
 1783  19°4071 
 10°8035  20°6202 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 9 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 7850 - El Pan.

 1°7850 11°8936 
 6522   12°2300
 3°8183  13°9002 
 6913  14°2625 
 0510  15°5051 
 6°5968  16°9005
 2790  17°8393 
 4963  18°7053 
 8545  19°1118 
 10°8880  20°9547 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse o transmitir un mensaje importante al soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la conexión emocional que aún existe entre el soñador y la persona fallecida.

Además, puede simbolizar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona que ha partido. El sueño puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida, la muerte y las emociones que surgen al recordar a quienes ya no están.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.