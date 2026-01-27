En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5148 (Muerto que habla) y las letras son: I G L X.

 1°5148 11°1914 
 0808  12°4560
 3°1996  13°9332 
 2979  14°7707 
 6734  15°0942 
 6°4604  16°0307
 6969  17°3734 
 8860  18°2582 
 6235  19°9896 
 10°0211  20°4254 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 4474 - Gente Negra.

 1°4474 11°6688 
 8309   12°7950
 3°0542  13°6479 
 8262  14°8896 
 6179  15°4070 
 6°6737  16°1118
 7464  17°2683 
 0852  18°1553 
 8573  19°8006 
 10°5995  20°7608 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre las emociones y experiencias que se han reprimido o ignorado.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la aceptación de diferentes culturas y perspectivas. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a valorar la riqueza que la diversidad aporta a la vida.