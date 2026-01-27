Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5148 (Muerto que habla) y las letras son: I G L X.

1° 5148 11° 1914 2° 0808 12° 4560 3° 1996 13° 9332 4° 2979 14° 7707 5° 6734 15° 0942 6° 4604 16° 0307 7° 6969 17° 3734 8° 8860 18° 2582 9° 6235 19° 9896 10° 0211 20° 4254

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 27 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 27 de enero. A la cabeza salió el número 4474 - Gente Negra.

1° 4474 11° 6688 2° 8309 12° 7950 3° 0542 13° 6479 4° 8262 14° 8896 5° 6179 15° 4070 6° 6737 16° 1118 7° 7464 17° 2683 8° 0852 18° 1553 9° 8573 19° 8006 10° 5995 20° 7608

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos profundos de uno mismo, como la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre las emociones y experiencias que se han reprimido o ignorado.

Además, la presencia de personas negras en los sueños puede representar la diversidad y la aceptación de diferentes culturas y perspectivas. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias y a valorar la riqueza que la diversidad aporta a la vida.