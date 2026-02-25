Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 24 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5787 (Piojos) y las letras son: F H K Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 24 de febrero. A la cabeza salió el número 6381 - Las Flores. El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés. Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de deshacerte de relaciones tóxicas o de situaciones que te drenan emocionalmente. Los piojos en los sueños pueden ser una señal de que es momento de limpiar tu entorno y cuidar de tu bienestar personal. Soñar con flores a menudo simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y su aparición en un sueño puede indicar que estás en un período de florecimiento en tu vida. Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas suelen asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de tus sentimientos y deseos.