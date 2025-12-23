Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8974 (Gente Negra) y las letras son: O F Q Z.

1° 8974 11° 0463 2° 7558 12° 2607 3° 9016 13° 2898 4° 0567 14° 9603 5° 9523 15° 4113 6° 8067 16° 8241 7° 6369 17° 8339 8° 0544 18° 7643 9° 9124 19° 9824 10° 3837 20° 9390

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 23 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 23 de diciembre. A la cabeza salió el número 9325 - Gallina.

1° 9325 11° 3556 2° 9591 12° 7824 3° 8073 13° 1972 4° 6674 14° 9166 5° 6051 15° 0350 6° 1068 16° 8818 7° 6084 17° 5110 8° 8306 18° 8282 9° 7968 19° 9154 10° 7573 20° 1380

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo invita a la reflexión sobre la identidad y las experiencias personales.

Además, la presencia de personas de piel negra en los sueños puede representar la diversidad y la riqueza cultural. Puede ser un recordatorio de la importancia de la inclusión y el respeto hacia diferentes culturas y perspectivas en la vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallinas puede simbolizar la fertilidad y la abundancia. Este sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger lo que se tiene, así como la importancia de la familia y el hogar.

Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es momento de valorar las cosas pequeñas de la vida y de ser más agradecido por lo que se posee.