Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2783 (Mal Tiempo) y las letras son: G M R W.

 1°2783 11°9841 
 2810  12°4862
 3°7645  13°3939 
 9651  14°7021 
 5217  15°6567 
 6°0179  16°0895
 8366  17°1121 
 5227  18°3568 
 4633  19°5938 
 10°0770  20°4895 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 4840 - El Cura.

 1°4840 11°0459 
 4534   12°9824
 3°8986  13°5583 
 7171  14°0639 
 0993  15°9850 
 6°9906  16°6474
 8137  17°9030 
 7715  18°3201 
 9490  19°1657 
 10°2674  20°4577 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de prepararse para cambios o de buscar claridad en medio de la confusión, indicando que después de la tormenta, siempre llega la calma.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de redención en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación con uno mismo o con los demás, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas.

Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la sabiduría. Puede indicar que el soñador está en un momento de reflexión sobre sus creencias y valores, o que necesita tomar decisiones importantes basadas en principios éticos.