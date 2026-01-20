Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2783 (Mal Tiempo) y las letras son: G M R W.

1° 2783 11° 9841 2° 2810 12° 4862 3° 7645 13° 3939 4° 9651 14° 7021 5° 5217 15° 6567 6° 0179 16° 0895 7° 8366 17° 1121 8° 5227 18° 3568 9° 4633 19° 5938 10° 0770 20° 4895

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 20 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 20 de enero. A la cabeza salió el número 4840 - El Cura.

1° 4840 11° 0459 2° 4534 12° 9824 3° 8986 13° 5583 4° 7171 14° 0639 5° 0993 15° 9850 6° 9906 16° 6474 7° 8137 17° 9030 8° 7715 18° 3201 9° 9490 19° 1657 10° 2674 20° 4577

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de prepararse para cambios o de buscar claridad en medio de la confusión, indicando que después de la tormenta, siempre llega la calma.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de redención en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación con uno mismo o con los demás, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas.

Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la sabiduría. Puede indicar que el soñador está en un momento de reflexión sobre sus creencias y valores, o que necesita tomar decisiones importantes basadas en principios éticos.