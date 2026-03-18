Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 17 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 3059 (Las Plantas) y las letras son: A P Q R. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 17 de marzo. A la cabeza salió el número 3883 - Mal Tiempo. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida. Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado. Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones como la ansiedad, la tristeza o la incertidumbre, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que le generan incomodidad. Además, el mal tiempo en los sueños puede ser una advertencia sobre problemas inminentes o decisiones que deben tomarse con cuidado. Puede indicar que es momento de prepararse para enfrentar adversidades o de buscar refugio emocional ante situaciones complicadas.