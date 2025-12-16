Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8367 (Mordida) y las letras son: O D G Y.

1° 8367 11° 4956 2° 1990 12° 1724 3° 7622 13° 5962 4° 2704 14° 3599 5° 7516 15° 4154 6° 2397 16° 1192 7° 4449 17° 4908 8° 0598 18° 2568 9° 1379 19° 0500 10° 3804 20° 1840

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 1330 - Santa Rosa.

1° 1330 11° 1622 2° 8439 12° 0523 3° 5619 13° 6012 4° 0529 14° 0224 5° 5471 15° 0895 6° 2590 16° 3327 7° 6751 17° 0329 8° 3518 18° 7841 9° 2711 19° 9141 10° 5550 20° 9689

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el sueño puede reflejar un deseo de purificación y renovación personal. Santa Rosa es asociada con la sanación, lo que indica que el soñador podría estar buscando un cambio positivo en su vida o la superación de obstáculos emocionales.