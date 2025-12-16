En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 8367 (Mordida) y las letras son: O D G Y.

 1°8367 11°4956 
 1990  12°1724
 3°7622  13°5962 
 2704  14°3599 
 7516  15°4154 
 6°2397  16°1192
 4449  17°4908 
 0598  18°2568 
 1379  19°0500 
 10°3804  20°1840 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 16 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 16 de diciembre. A la cabeza salió el número 1330 - Santa Rosa.

 1°1330 11°1622 
 8439   12°0523
 3°5619  13°6012 
 0529  14°0224 
 5471  15°0895 
 6°2590  16°3327
 6751  17°0329 
 3518  18°7841 
 2711  19°9141 
 10°5550  20°9689 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el sueño puede reflejar un deseo de purificación y renovación personal. Santa Rosa es asociada con la sanación, lo que indica que el soñador podría estar buscando un cambio positivo en su vida o la superación de obstáculos emocionales.