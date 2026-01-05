Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6341 (El Cuchillo) y las letras son: B F H S.

1° 6341 11° 6103 2° 4560 12° 2874 3° 3317 13° 1715 4° 9318 14° 2663 5° 3446 15° 8751 6° 8332 16° 5209 7° 7001 17° 9962 8° 0670 18° 1137 9° 6376 19° 1441 10° 4749 20° 0556

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 5 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 5 de enero. A la cabeza salió el número 5765 - El Cazador.

1° 5765 11° 0972 2° 0221 12° 7563 3° 2593 13° 7288 4° 3348 14° 4017 5° 6602 15° 4266 6° 7120 16° 6512 7° 5201 17° 4326 8° 8764 18° 4637 9° 9437 19° 5849 10° 5657 20° 4929

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no es útil.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos.

Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en un proceso de autodescubrimiento, donde debes enfrentar tus miedos y deseos más profundos para encontrar tu verdadero camino.