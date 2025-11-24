Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 24 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0416 (Anillo) y las letras son: A D H Q.

1° 0416 11° 1166 2° 5211 12° 3287 3° 1979 13° 5731 4° 3707 14° 1990 5° 9163 15° 8758 6° 8185 16° 5407 7° 3767 17° 9254 8° 9412 18° 6880 9° 1430 19° 4490 10° 8706 20° 3330

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 24 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 24 de noviembre. A la cabeza salió el número 4781 - Las Flores.

1° 4781 11° 5365 2° 6159 12° 6535 3° 5832 13° 4053 4° 2082 14° 2112 5° 2522 15° 9088 6° 5510 16° 4167 7° 8869 17° 2587 8° 6151 18° 9980 9° 1490 19° 0168 10° 1947 20° 7639

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, indicando que el soñador busca un vínculo más profundo con alguien.

Además, el anillo también puede representar ciclos y eternidad. En este contexto, puede sugerir que el soñador está en un momento de su vida donde se están cerrando ciclos o comenzando nuevos, enfatizando la importancia de las decisiones que se tomen.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.