Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5546 (Tomates) y las letras son: A L V V.

1° 5546 11° 8972 2° 6309 12° 5555 3° 4598 13° 7433 4° 8799 14° 3389 5° 7441 15° 0881 6° 7401 16° 4319 7° 9988 17° 9756 8° 6774 18° 5481 9° 2946 19° 7594 10° 1644 20° 4894

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 22 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 22 de diciembre. A la cabeza salió el número 9927 - El Peine.

1° 9927 11° 0549 2° 0793 12° 0333 3° 5707 13° 1677 4° 5998 14° 5547 5° 0496 15° 8482 6° 1629 16° 6665 7° 7064 17° 4194 8° 8913 18° 5671 9° 4424 19° 4495 10° 8105 20° 6793

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades, así como la necesidad de nutrirse emocionalmente.

Además, los tomates en los sueños pueden representar la pasión y la energía. Si el soñador se siente atraído por los tomates en el sueño, puede indicar que está en un momento de su vida donde busca expresar sus emociones y deseos de manera más intensa.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto cotidiano representa la búsqueda de claridad y la eliminación de lo que no es necesario, sugiriendo que es momento de deshacerse de pensamientos o situaciones que causan confusión.

Además, El Peine en los sueños puede reflejar preocupaciones sobre la apariencia y la autoimagen. Puede indicar que el soñador está enfocado en su presentación personal o en cómo es percibido por los demás, lo que puede llevar a una reflexión sobre la autoestima y la aceptación personal.