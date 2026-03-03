Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 2 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 6865 (El Cazador) y las letras son: U U B D. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 2 de marzo. A la cabeza salió el número 4962 - Inundación. El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos. Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en una fase de tu vida donde necesitas tomar decisiones importantes y ser consciente de las consecuencias de tus acciones. Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas. Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.