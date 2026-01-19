Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1115 (Niña Bonita) y las letras son: E I U K.

1° 1115 11° 4579 2° 5994 12° 4731 3° 9497 13° 3695 4° 7922 14° 9646 5° 6207 15° 4104 6° 9457 16° 4596 7° 8918 17° 5092 8° 3100 18° 9128 9° 8531 19° 1289 10° 6614 20° 5205

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 4459 - Las Plantas.

1° 4459 11° 4664 2° 8489 12° 9695 3° 9476 13° 9121 4° 6364 14° 3179 5° 7198 15° 3744 6° 1220 16° 4880 7° 5191 17° 0185 8° 0358 18° 4685 9° 2783 19° 3665 10° 3737 20° 7565

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño puede ser un llamado a explorar el lado artístico y lúdico de la vida, recordando la importancia de mantener viva la chispa de la niñez en la adultez.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.