Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 1115 (Niña Bonita) y las letras son: E I U K.

 1°1115 11°4579 
 5994  12°4731
 3°9497  13°3695 
 7922  14°9646 
 6207  15°4104 
 6°9457  16°4596
 8918  17°5092 
 3100  18°9128 
 8531  19°1289 
 10°6614  20°5205 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 19 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 19 de enero. A la cabeza salió el número 4459 - Las Plantas.

 1°4459 11°4664 
 8489   12°9695
 3°9476  13°9121 
 6364  14°3179 
 7198  15°3744 
 6°1220  16°4880
 5191  17°0185 
 0358  18°4685 
 2783  19°3665 
 10°3737  20°7565 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño puede ser un llamado a explorar el lado artístico y lúdico de la vida, recordando la importancia de mantener viva la chispa de la niñez en la adultez.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida.

Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado.