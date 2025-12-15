Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 9950 (El Pan) y las letras son: B L Q Z.

1° 9950 11° 5634 2° 6506 12° 9978 3° 2262 13° 5889 4° 9743 14° 0155 5° 4769 15° 0399 6° 2471 16° 8773 7° 0416 17° 5469 8° 0612 18° 3679 9° 3704 19° 6808 10° 1870 20° 4028

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 15 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 15 de diciembre. A la cabeza salió el número 7700 - Huevos.

1° 7700 11° 4233 2° 9067 12° 3276 3° 5550 13° 2202 4° 2425 14° 8381 5° 3863 15° 3472 6° 8769 16° 6287 7° 6504 17° 9815 8° 9878 18° 9736 9° 0581 19° 1609 10° 7479 20° 0298

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.





¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos de nuestra vida que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.