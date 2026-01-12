En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8203 (San Cono) y las letras son: I O D K.

 1°8203 11°5070 
 3777  12°2960
 3°2541  13°0125 
 7266  14°6783 
 0679  15°7046 
 6°3263  16°1329
 7096  17°9801 
 9576  18°1985 
 2114  19°0026 
 10°3204  20°7056 

Te puede interesar

Lanzan el tren panorámico más impresionante del mundo: tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos

Te puede interesar

Es oficial: suspenden la licencia de conducir a todas las personas que formen parte de esta lista

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 8766 - Lombriz.

 1°8766 11°0264 
 5529   12°6044
 3°2720  13°9348 
 5180  14°5408 
 0387  15°5589 
 6°9891  16°3622
 5757  17°5947 
 7160  18°0186 
 4018  19°4073 
 10°0688  20°7403 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

Te puede interesar

Colocar vinagre en los huevos fritos: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones: qué proporción le toca a cada heredero y cuándo se puede exigir más

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede reflejar un deseo de apoyo en situaciones difíciles.

Además, el sueño puede representar la esperanza de recibir favores o milagros en la vida cotidiana. La figura de San Cono en los sueños puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan. El sueño puede ser una señal de que es momento de enfrentar y liberar esas emociones estancadas.

Por otro lado, las lombrices también pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar. Este tipo de sueño puede indicar que hay aspectos de nuestra vida que requieren atención y cuidado, sugiriendo que es importante prestar atención a nuestro cuerpo y mente para mantener un equilibrio saludable.