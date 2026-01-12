Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8203 (San Cono) y las letras son: I O D K.

1° 8203 11° 5070 2° 3777 12° 2960 3° 2541 13° 0125 4° 7266 14° 6783 5° 0679 15° 7046 6° 3263 16° 1329 7° 7096 17° 9801 8° 9576 18° 1985 9° 2114 19° 0026 10° 3204 20° 7056

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 12 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 12 de enero. A la cabeza salió el número 8766 - Lombriz.

1° 8766 11° 0264 2° 5529 12° 6044 3° 2720 13° 9348 4° 5180 14° 5408 5° 0387 15° 5589 6° 9891 16° 3622 7° 5757 17° 5947 8° 7160 18° 0186 9° 4018 19° 4073 10° 0688 20° 7403

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede reflejar un deseo de apoyo en situaciones difíciles.

Además, el sueño puede representar la esperanza de recibir favores o milagros en la vida cotidiana. La figura de San Cono en los sueños puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas a menudo representan la necesidad de deshacerse de pensamientos o sentimientos negativos que nos afectan. El sueño puede ser una señal de que es momento de enfrentar y liberar esas emociones estancadas.

Por otro lado, las lombrices también pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar. Este tipo de sueño puede indicar que hay aspectos de nuestra vida que requieren atención y cuidado, sugiriendo que es importante prestar atención a nuestro cuerpo y mente para mantener un equilibrio saludable.