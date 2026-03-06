Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 5 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 8330 (Santa Rosa) y las letras son: E E K N. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 5 de marzo. A la cabeza salió el número 9847 - Muerto. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura a menudo representa la fe y la esperanza, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos difíciles. Además, el sueño puede reflejar un deseo de conexión con lo divino o un anhelo de paz interior. Santa Rosa, como figura de devoción, puede indicar que el soñador está buscando respuestas a preguntas profundas o un sentido de propósito en su vida. Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte. Además, puede representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser transformados. La figura del muerto en el sueño puede servir como un recordatorio de la impermanencia de la vida y la importancia de valorar el presente.