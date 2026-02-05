Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 5 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 6914 (Borracho) y las letras son: R V X Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 5 de febrero. A la cabeza salió el número 4724 - Caballo. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando. Por otro lado, también puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. La figura del borracho puede indicar que se están tomando decisiones impulsivas o que se está dejando llevar por las emociones sin pensar en las consecuencias. Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones. Además, los caballos en los sueños pueden indicar la necesidad de controlar las emociones y los instintos. Dependiendo del contexto del sueño, pueden representar tanto la pasión como la agresividad, sugiriendo un equilibrio entre ambos aspectos.