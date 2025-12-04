En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4107 (Revolver) y las letras son: I G K W.

 1°4107 11°9573 
 4785  12°9292
 3°9920  13°4296 
 9302  14°2557 
 0959  15°0758 
 6°9593  16°6216
 5522  17°0914 
 0145  18°4149 
 5472  19°0798 
 10°0791  20°9266 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 3851 - Serrucho.

 1°3851 11°7368 
 9317   12°8830
 3°1019  13°6078 
 5398  14°8593 
 7028  15°3542 
 6°5557  16°5026
 8400  17°7374 
 2525  18°6097 
 6237  19°3949 
 10°3447  20°5960 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.

Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o la lucha por el control en ciertas áreas de la vida. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar decisiones difíciles que requieren valentía.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren un cambio o una decisión drástica. Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o la necesidad de ser más práctico en tu enfoque. Puede ser un llamado a utilizar tus herramientas y recursos de manera más efectiva para superar obstáculos.