Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4107 (Revolver) y las letras son: I G K W.

1° 4107 11° 9573 2° 4785 12° 9292 3° 9920 13° 4296 4° 9302 14° 2557 5° 0959 15° 0758 6° 9593 16° 6216 7° 5522 17° 0914 8° 0145 18° 4149 9° 5472 19° 0798 10° 0791 20° 9266

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 4 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 3851 - Serrucho.

1° 3851 11° 7368 2° 9317 12° 8830 3° 1019 13° 6078 4° 5398 14° 8593 5° 7028 15° 3542 6° 5557 16° 5026 7° 8400 17° 7374 8° 2525 18° 6097 9° 6237 19° 3949 10° 3447 20° 5960

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.

Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o la lucha por el control en ciertas áreas de la vida. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar decisiones difíciles que requieren valentía.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren un cambio o una decisión drástica. Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o la necesidad de ser más práctico en tu enfoque. Puede ser un llamado a utilizar tus herramientas y recursos de manera más efectiva para superar obstáculos.