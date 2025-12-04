En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 4 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4107 (Revolver) y las letras son: I G K W.
|1°
|4107
|11°
|9573
|2°
|4785
|12°
|9292
|3°
|9920
|13°
|4296
|4°
|9302
|14°
|2557
|5°
|0959
|15°
|0758
|6°
|9593
|16°
|6216
|7°
|5522
|17°
|0914
|8°
|0145
|18°
|4149
|9°
|5472
|19°
|0798
|10°
|0791
|20°
|9266
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 4 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 4 de diciembre. A la cabeza salió el número 3851 - Serrucho.
|1°
|3851
|11°
|7368
|2°
|9317
|12°
|8830
|3°
|1019
|13°
|6078
|4°
|5398
|14°
|8593
|5°
|7028
|15°
|3542
|6°
|5557
|16°
|5026
|7°
|8400
|17°
|7374
|8°
|2525
|18°
|6097
|9°
|6237
|19°
|3949
|10°
|3447
|20°
|5960
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.
Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o la lucha por el control en ciertas áreas de la vida. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o a tomar decisiones difíciles que requieren valentía.
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren un cambio o una decisión drástica. Además, el serrucho en los sueños puede representar la habilidad para resolver problemas o la necesidad de ser más práctico en tu enfoque. Puede ser un llamado a utilizar tus herramientas y recursos de manera más efectiva para superar obstáculos.