Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 26 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 4523 (Cocinero) y las letras son: D L R S. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 26 de marzo. A la cabeza salió el número 3610 - La Leche. Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida. Además, el cocinero en los sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr un resultado satisfactorio y delicioso. Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de volver a tiempos más simples y seguros de la infancia. Además, La Leche en los sueños puede representar la abundancia y la fertilidad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos en la vida del soñador, sugiriendo un período de crecimiento y desarrollo personal.