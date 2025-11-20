Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 20 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1133 (Cristo) y las letras son: Q V W W.

1° 1133 11° 7753 2° 3372 12° 9503 3° 9289 13° 7503 4° 1654 14° 2282 5° 6636 15° 6512 6° 5802 16° 1196 7° 4254 17° 7063 8° 2086 18° 2144 9° 1165 19° 4312 10° 0012 20° 6377

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 20 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 20 de noviembre. A la cabeza salió el número 0102 - Niño.

1° 0102 11° 8973 2° 3627 12° 3699 3° 8702 13° 5920 4° 7362 14° 8402 5° 2476 15° 4503 6° 2288 16° 3112 7° 1399 17° 4011 8° 4583 18° 7155 9° 8322 19° 5465 10° 3229 20° 5167

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.