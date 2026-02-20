Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 19 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 7528 (El Cerro) y las letras son: O F M Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 19 de febrero. A la cabeza salió el número 5411 - Palito. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales. Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, enfrentando desafíos que lo llevarán a una mayor comprensión de sí mismo. Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o una figura que brinde confianza en momentos de incertidumbre. Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que te permitan mostrar tu verdadero yo.