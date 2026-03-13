La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 12 de marzo de 2026. A la cabeza salió el número 1170 (Muerto que sueña) y las letras son: O B J N. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 12 de marzo. A la cabeza salió el número 9475 - El Payaso. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un muerto que sueña puede interpretarse como un mensaje del más allá, donde el difunto intenta comunicarse con el soñador. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cerrar ciclos o resolver asuntos pendientes relacionados con la persona fallecida. Además, puede simbolizar la conexión emocional que aún persiste, sugiriendo que el soñador está procesando su duelo o recordando momentos significativos. La presencia del muerto en el sueño puede ofrecer consuelo o advertencias sobre situaciones actuales en la vida del soñador. Soñar con El Payaso puede simbolizar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de diversión y despreocupación, sugiriendo que es momento de dejar atrás las preocupaciones y disfrutar del presente. Sin embargo, también puede representar miedos ocultos o situaciones que parecen divertidas pero que en realidad son engañosas. En este contexto, el payaso puede ser un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro y que es importante ser cauteloso ante las apariencias.